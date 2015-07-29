تركيا تعلن منطقة أمنية خاصة فى أربع مناطق على الحدود مع سوريا

اتخذت محافظة "كيليس" بجنوبى تركيا اليوم الأربعاء قرارا بإعلان منطقة أمنية خاصة فى أربع مناطق على الحدود المشتركة مع سوريا لمدة 7 أيام، وأكد بيان صادر عن المحافظة أن القرار اتخذ من أجل دعم الوضع الأمنى على المنطقة الحدودية و تأمين أمن المواطنين واجتناب المخاطر.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن البيان تأكيده أن تطبيق المنطقة الآمنة سيبدأ يوم الثلاثين من يوليو الجارى فى الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامس من أغسطس القادم فى نفس الساعة.

>كما اتخذت محافظة كيليس قرارا بتمديد تطبيق المنطقة الآمنة لخمسة أيام أخرى كانت قد أعلنت عنها سابقا.

>