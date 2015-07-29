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النيابة تبدا التحقيق مع مقيمى دعوى تتهم فاطمة ناعوت بازدراء الاديان لاتهامه باهانة القضاء

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النيابة تبدا التحقيق مع مقيمى دعوى تتهم فاطمة ناعوت بازدراء الاديان لاتهامه باهانة القضاء النيابة تبدا التحقيق مع مقيمى دعوى تتهم فاطمة ناعوت بازدراء الاديان لاتهامه باهانة القضاء

بدات نيابة السيدة زينب بمحكمةةجنوب القاهرة ، التحقيق فى المذكرة المقدمةةمن المستشار خالد جمال الدين رئيس داىرة جنح السيدة ،ضد المحامى محمد عفيفى مقيمى دعوى اتهامة الكاتبة فاطمة ناعوت باذدراء الاديان ،باتهامه باهانة هيئة المحكمة اثناء نظر جلسة اليوم داخل غرفة المداولة .

وكان قاضى جنح السيدة زينب، امر بالتحفظ على المحامى محمد عفيفى، مقيم دعوى ضد الكاتبة فاطمة ناعوت، لاتهامها بازدراء الأديان، تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة إهانة هيئة المحكمة أثناء نظر المحاكمة، بالإضافة إلى نشره لبوستات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بإهانته القضاة ووزير العدل، فضلا عن صرف فاطمة ناعوت من المحكمة.

وفى ذات السياق قرر المستشار مجدى خليفة، رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، إحالة أوراق القضية المتهمة فيها الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت بتهمة ازدراء الأديان إلى دائرة أخرى عقب استشعار رئيس هيئة المحكمة الحرج، والتنحى عن نظر القضية، كما قررت المحكمة تحديد جلسة 1 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات القضية.

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