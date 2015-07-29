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التوصل إلى المتهم بحيازة 28 بندقية خرطوش بأحد قطارات الصعيد بقنا

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التوصل إلى المتهم بحيازة 28 بندقية خرطوش بأحد قطارات الصعيد بقنا التوصل إلى المتهم بحيازة 28 بندقية خرطوش بأحد قطارات الصعيد بقنا
صرح مصدر أمنى مسئول، بأن مباحث النقل والمواصلات بإشراف اللواء السيد جاد الحق، مساعد الوزير لإدارة النقل والمواصلات، تمكنت من التوصل إلى المتهم بحيازة 28 بندقية خرطوش والعثور عليها داخل حقيبة بأحد قطارات الصعيد أثناء توقفه بمحطة سكك حديد قنا.

كانت مباحث السكة الحديد بقنا تمكنت منذ ساعات قليلة من ضبط 28 بندقية خرطوش داخل حقيبة بأحد قطارات الصعيد بمحطة سكة حديد قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من المقدم فهد محمود، رئيس مباحث السكك الحديد بقنا، أنه أثناء قيام قوة أمنية بتفتيش القطار رقم 992 القادم من القاهرة متجهًا إلى أسوان أمام محطة سكك حديد قنا تم العثور بداخله على حقيبة بداخلها 28 بندقية خرطوش.

وأفادت الأجهزة الأمنية أن مالكها يدعى "مصطفى.ك.ع"، 46 سنة، عاطل ومقيم بمركز الصدفة التابعة لمحافظة أسيوط.

تحرر محضر بالواقعة وجار ضبط المتهم لتتولى النيابة التحقيق فى الواقعة.

العثور على 28 بندقية خرطوش بأحد قطارات الصعيد

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