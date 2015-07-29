حكم قضائي باستبعاد القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد من منصبه

قضت محكمة القضاء الادارى بمحافظة بورسعيد برئاسة المستشار مصطفى الديدمونى نائب رئيس مجلس الدوله بوقف قرار وزير التعليم العالى بتعيين القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد الدكتور علاء حامد واستبعادة من منصبة والغاء كل ما ترتب عليه من اثار قرارات صدرت خلال تولية منصبة واعتبارها كان لم تكن وذلك لمخالفة ذلك للقانون 25 و29 من قانون تنظيم الجامعات.

وقد أوصت المحكمة في قرارها الصادر بسرعة تنفيذ الحكم وبالمسوده ودون اعلان وحظر دخولة مكتب رئيس الجامعة ومباشرة اية اعمال من تاريخ صدور الحكم تفاديا لوقوعه تحت طائلة القانون وكان الدكتور عبده زكى خفاجى الاستاذبكلية الهندسه جامعة بورسعيد والدكتور ممدوح الشناوى وكيل كلية التربيه الرياضيه واحد المرشحين لرئاسة الجامعه قد اقاما دعوى قضائية اختصما فيها وزير التعليم لتنصيبه علاء حامدقائما باعمال رئيس الجامعه من خارج المرشحين الذين تقدموا لاختبار المجلس الاعلى للجامعات والبالغ عددهم 14 مرشح.

وجاء ذلك بعد خلو المنصب على خلفية استبعاد الدكتور عماد عبد الجليل لانتمائة لجماعة الاخوان المسلمين وقد حمل المدعون وزير التعليم العالى مسؤلية ما آلت اليه الاوضاع بجامعة بورسعيد من سوء بعد اتهامهم القائم بالاعمال والتى استبعد من انه انتزع المنصب دون وجه حق.