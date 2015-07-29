أخبار عاجلة

معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

حكم قضائي باستبعاد القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد من منصبه

Google+ Print
حكم قضائي باستبعاد القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد من منصبه حكم قضائي باستبعاد القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد من منصبه

القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد

قضت محكمة القضاء الادارى بمحافظة بورسعيد برئاسة المستشار مصطفى الديدمونى نائب رئيس مجلس الدوله بوقف قرار وزير التعليم العالى بتعيين القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد الدكتور علاء حامد واستبعادة من منصبة والغاء كل ما ترتب عليه من اثار قرارات صدرت خلال تولية منصبة واعتبارها كان لم تكن وذلك لمخالفة ذلك للقانون 25 و29 من قانون تنظيم الجامعات.

وقد أوصت المحكمة في قرارها الصادر بسرعة تنفيذ الحكم وبالمسوده ودون اعلان وحظر دخولة مكتب رئيس الجامعة ومباشرة اية اعمال من تاريخ صدور الحكم تفاديا لوقوعه تحت طائلة القانون وكان الدكتور عبده زكى خفاجى الاستاذبكلية الهندسه جامعة بورسعيد والدكتور ممدوح الشناوى وكيل كلية التربيه الرياضيه واحد المرشحين لرئاسة الجامعه قد اقاما دعوى قضائية اختصما فيها وزير التعليم لتنصيبه علاء حامدقائما باعمال رئيس الجامعه من خارج المرشحين الذين تقدموا لاختبار المجلس الاعلى للجامعات والبالغ عددهم 14 مرشح.

وجاء ذلك بعد خلو المنصب على خلفية استبعاد الدكتور عماد عبد الجليل لانتمائة لجماعة الاخوان المسلمين وقد حمل المدعون وزير التعليم العالى مسؤلية ما آلت اليه الاوضاع بجامعة بورسعيد من سوء بعد اتهامهم القائم بالاعمال والتى استبعد من انه انتزع المنصب دون وجه حق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا