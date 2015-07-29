المنوفية تطبق منظومة جديدة لعلاج غير القادرين بالكروت الذكية

التقى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية مع الدكتورة هالة ماسخ المدير التنفيذي لبرنامج العلاج بالكروت الذكية و الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بحضور مدير هيئة البريد ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية وذلك لتفعيل مشروع علاج غير القادرين بالكروت الذكية الذي يهدف لعلاج الأسر الأكثر فقرًا وتوفير خدمة حقيقية للمريض من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجانًا بدون أي رسوم أو مصاريف.

وأكدت الدكتورة هناء ان هذا المشروع سيتم تنفيذه بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية وهيئة البريد وسيطبق بمستشفيات منوف العام وقويسنا والباجور ويستهدف هذا المشروع علاج الاسر الفقيرة والغير قادرة بنظام الكروت الذكية بحيث يدرج كل أفراد الأسرة بكارت واحد مما يسهل على المواطنين تلقى العلاج ويخفيف العبئ عنهم.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تفعيل هذا المشروع بأسرع وقت وبدقة لتوفير الخدمة الصحية للمواطن البسيط وتسهيل حصوله على العلاج اللازم حيث اكد ان منظومة الصحة من الاوليات التي يجب ان يشعر بها المواطن ويجب ان تصل الى المرضي الغير قادرين على العلاج وتقديم الدعم اللازم لهم .

افادت الدكتورة هالة ماسخ ان هذا المشروع المخصص لعلاج الغير قادرين بالكروت الذكية سيستفيد منه 7.2 مليون مواطن بـ27 محافظة وسيتم تعميمه على مستوى الجمهورية خلال 18 شهرًا وقد بدأ تنفيذه بانتظام منذ يناير الماضي وستنتهى اكتمال المشروع في يونيو 2016، وتبدأ المرحلة الثانية اول يوليو 2015 في 15 محافظة بالجمهورية منها محافظة المنوفية ، ويكلف هذا المشروع الحكومة 3.1 مليار جنية سيتم تمويلة من خلال ميزانية العلاج على نفقة الدولة ، بالاضافة الى الميزانية الخاصة بالوزارة ، ومن المستهدف خلال الاربع سنوات ان يخدم هذا المشروع ما يقرب 23 مليون مواطن بالجمهورية لتنتشر الخدمة في 5 الاف وحدة بقرى المحافظات.