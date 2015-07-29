صحيفة "الصناعة والاقتصاد" بالبحيرة: الرئيس يؤكد أهمية الإسكان الاجتماعى

فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر "اليوم السابع" العدد الأخير من صحيفة الصناعة والاقتصاد، وجاءت أبرز عناوينها: الرئيس يؤكد أهمية مشروع الإسكان الاجتماعى لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الإسكان.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى وفقًا لمانشيت الجريدة، أن المعدلات التى نعمل بها غير كافية والوطن يحتاج المزيد.

ورصدت صحيفة الصناعة والاقتصاد فى صفحتها الثالثة: عام على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أكدت الجريدة أن ملفى مكافحة الفساد والفقر كانا فى مقدمة الملفات التى ركز عليها الرئيس.

وجاءت أبرز عناوين صحيفة الصناعة والاقتصاد فى عددها الأخير كالتالى:

>- بمشاركة وافدين من 14 دولة.. وزير الدفاع يشهد تخريج دفعة جديدة من كلية القادة والأركان

>- لبيب يؤكد: دعم الخدمات ووصولها للقرى الفقيرة

>- القمة الأفريقية تختتم أعمالها وتشيد بمؤتمر شرم الشيخ

>-داعش لم يؤسس فى العراق لكن نما وترعرع فى سوريا

>- سفير فلسطين: الفلسطينى قدم الغالى والثمين للحفاظ على أرضه

>- وزير الاتصالات يؤكد توجه لتحسين خدمات المحمول والإنترنت

>- البنك المركزى: 31.78 مليار جنيه زيادة فى الودائع المحلية