إعلام الوادى الجديد يدشن برنامجا مكثفا للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة

بدأت مراكز النيل للإعلام بالوادى الجديد فى عقد سلسلة ندوات عن قناة السويس الجديدة تحت شعار "من أم الدنيا لكل الدنيا" للتعريف بالأهمية الاقتصادية والإستراتيجية لقناة السويس الجديدة.. وذلك فى إطار تنفيذ برنامج المجمع الإعلامى بالمحافظة وبتوجيه من الهيئة العامة للاستعلامات يتم تنفيذها، خلال الفترة من الثامن والعشرين من يوليو وحتى الخامس من أغسطس.

وتضمنت خطة مراكز النيل للإعلام للاحتفال بافتتاح قناة السويس تجهيز سيارات بمكبرات للصوت لبث الأغانى الوطنية وتعريف المواطنين بأهمية المشروع والعائد الاقتصادى الناتج عنه، بالإضافة لعقد عدة ندوات متخصصة على مستوى مراكز المحافظة لتعريف أهالى المحافظة بأهمية المشروع والجهود

>التى تم بذلها من أجل إنجازه فى وقت قياسى.