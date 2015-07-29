عدد "حوادث الدلتا" يكشف غموض مقتل رجل أعمال ونجله بعد 3 سنوات بالمحلة
وجاء أبرز ما فى العدد الأخير الصفحة الأولى تحت عناوين، كشف غموض مقتل رجل أعمال ونجله بعد 3 سنوات بالمحلة والتحقيق مع معلمة عرضت صورا عارية لتكبير صدرها على الطلاب.
وأبرزت الصحيفة فى عددها الأخير عناوين ومانشتات كان أهمها.
>- القبض على وكيل مكتب بريد يتلاعب فى حسابات العملاء
>- عاطل يقفز من سطح المنزل وبحوزته حشيش وسكين
>- سنبل ضحية إهمال المسئولين بصناديد
>- مصرف قسطا بكفر الزيات جحيم يهدد حياة المواطنين
>- اللحوم الفاسدة سموم على موائد المصريين
>- مقتل موظف وإصابة 4 فى مشاجرة بين عائلتين
>- المجنون والأسود يقتلان أبا ونجله فى سمنود
>- مأساة إداريى التربية والتعليم بالغربية
>- العاملون بثقافة الغربية يطالبون بصرف بدل الطبيعة
>- احترس من الزوجات المفتريات
>- 5 طلاب يسرقون أوراق إجابات الدور الثانى بالثانوى الأزهرى
>- ضبط طالبين سعوديين يمارسان الدعارة فى المحلة
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