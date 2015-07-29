عدد "حوادث الدلتا" يكشف غموض مقتل رجل أعمال ونجله بعد 3 سنوات بالمحلة

فى إطار مبادرة اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر اليوم السابع عدد صحيفة " حوادث الدلتا" الأخير لشهر أغسطس 2015 التى تصدر فى نطاق محافظة الغربية، ويترأس تحريرها غريب الدماطى ورئيس مجلس الإدارة محمد شتا.

وجاء أبرز ما فى العدد الأخير الصفحة الأولى تحت عناوين، كشف غموض مقتل رجل أعمال ونجله بعد 3 سنوات بالمحلة والتحقيق مع معلمة عرضت صورا عارية لتكبير صدرها على الطلاب.

وأبرزت الصحيفة فى عددها الأخير عناوين ومانشتات كان أهمها.

>- القبض على وكيل مكتب بريد يتلاعب فى حسابات العملاء

>- عاطل يقفز من سطح المنزل وبحوزته حشيش وسكين

>- سنبل ضحية إهمال المسئولين بصناديد

>- مصرف قسطا بكفر الزيات جحيم يهدد حياة المواطنين

>- اللحوم الفاسدة سموم على موائد المصريين

>- مقتل موظف وإصابة 4 فى مشاجرة بين عائلتين

>- المجنون والأسود يقتلان أبا ونجله فى سمنود

>- مأساة إداريى التربية والتعليم بالغربية

>- العاملون بثقافة الغربية يطالبون بصرف بدل الطبيعة

>- احترس من الزوجات المفتريات

>- 5 طلاب يسرقون أوراق إجابات الدور الثانى بالثانوى الأزهرى

>- ضبط طالبين سعوديين يمارسان الدعارة فى المحلة



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