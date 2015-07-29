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عمر جابر: الدوري أقل ما يمكن أن نقدمه للـمتوفيين

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عمر جابر: الدوري أقل ما يمكن أن نقدمه للـمتوفيين عمر جابر: الدوري أقل ما يمكن أن نقدمه للـمتوفيين

أكد عمر جابر لاعب نادي الزمالك إن التتويج ببطولة الدوري "أقل ما يمكن أن نقدمه للجماهير التي توفت" من جانب جماهير الزمالك.

الزمالك توج رسميا بلقب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام سموحة.

قبل أن يحتفل الزمالك بلقب الدوري بالفوز على طلائع الجيش 3-2 في لقاء مؤجل من الجولة الـ21.

وتحدث عمر جابر عقب المباراة عن التتويج بالدوري قائلا: "بطولة كانت صعبة للغاية وموسم طويل".

وأضاف في تصريحات عقب المباراة "الفوز بالبطولة أقل ما يمكن أن نقدمه لجماهير الزمالك والجماهير التي توفت".

وتوفى 20 مشجعا لنادي الزمالك في أحداث مؤسفة حدثت في إطار ملعب الدفاع الجوي ومباراة الزمالك وإنبي.

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