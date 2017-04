هتافات خاصة لفيريرا وتكريم ضحايا الدفاع الجوي في احتفال الزمالك بالدوري

حرص الحضور في مدرجات استاد بتروسبورت على الهتاف لجوزفالدو فيريرا المدير الفني بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش 3-2.

ودخل مدرجات بتروسبورت عدد من أعضاء الزمالك وبعض جماهيره وفور انطلاق صافرة النهاية انفجر اللاعبون والحضور في مدرجات الاستاد.

وحمل عبد الله سيسيه مهاجم الزمالك فيريرا على الأعناق ودار به الملعب وسط هتافات "one two Ferreira Thank You".

وكان الهتاف الأبرز "أهم أهم أهم.. أبطال الدوري أهم".

ثم توجه لاعبي الزمالك نحو مدرجات الثالثة يمين لتكريم ضحايا الدفاع الجوي الـ20 الذين سقطوا في فبراير الماضي.

وقرأ اللاعبون الفاتحة على أرواح الضحايا.