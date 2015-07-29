مرتضى منصور باكيا: أستقيل.. والخميس سنبدأ إجراءات انتخاب رئيس جديد للزمالك

بكى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وهو يحتفل بلقب الدوري المصري الممتاز، معلنا أنه يوم الخميس سيطلب من الجمعية العمومية انتخاب قائدا جديدا للقلعة البيضاء.

قال مرتضى عبر قناة صدى البلد: "غدا يوم الخميس سأطلب من الجمعية العمومية بدأ إجراءات انتخاب رئيس ناد جديد للزمالك".

وأضاف "شكرا لكم. أنا أستقيل وأتمنى قبولها بعدما أسعدت جماهير الزمالك بلقب الدوري المصري".

وتابع "حقفت الكثير للفريق في سنة. صفقات هذا الصيف، وحدث الكثير من المؤامرات علي وعلى الزمالك. ومع كل هذا أعدت البسمة لجماهير النادي".

ماذا لو رفضت الجمعية العمومية استقالة مرتضى منصور؟

يجيب مرتضى "هذا قراري أنا وأسرتي".