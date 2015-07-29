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لمرضى السكر.. تفويت وجبة الإفطار يسبب مخاطر صحية كبيرة

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لمرضى السكر.. تفويت وجبة الإفطار يسبب مخاطر صحية كبيرة لمرضى السكر.. تفويت وجبة الإفطار يسبب مخاطر صحية كبيرة
حذرت دراسة طبية حديثة من المخاطر الصحية الناجمة عن تفويت وجبة الإفطار وخاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكر من النوع الثانى "type-2 diabetes"، أحد أخطر الأمراض المزمنة التى تصيب أكثر من 360 مليون شخص حول العالم.

وزعم الباحثون أن خلايا بيتا الموجودة فى البنكرياس والمسئولة عن إفراز الأنسولين يحدث تدهورا فى وظائفها حال تفويت وجبة الإفطار و"تنسى" المهام الحيوية المخولة بها، على حد وصفهم، بسبب طول الفترة بين العشاء مساءً والغذاء فى اليوم التالى، وهو ما يتسبب فى ارتفاع ملحوظ فى مستويات السكر بالدم، ما قد يؤدى إلى مشاكل صحية خطيرة لا يحمد عقباها.

وأضاف الباحثون أن تلك العادة الخاطئة منتشرة بين الكثير من الأمريكيين، حيث لا يميلون إلى تناول وجبة الإفطار، وهو ما يؤدى لرفع فرص الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، حسب العديد من الدراسات والأبحاث الطبية التى نشرت مؤخراً.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى للموقع الأمريكى "يوميات العلوم" فى الثامن والعشرين من شهر يوليو الجارى.

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