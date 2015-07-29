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بالصور والفيديو - اللقاء الأول بين جماهير روما وصلاح

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بالصور والفيديو - اللقاء الأول بين جماهير روما وصلاح بالصور والفيديو - اللقاء الأول بين جماهير روما وصلاح

استقبلت جماهير روما الوافد المصري الجديد محمد صلاح في مطار فيوميتشينو في العاصمة الإيطالية روما تمهيدا لإتمامه الانتقال إلى الذئاب.

صلاح على أعتاب التوقيع لنادي روما قادما من نادي تشيلسي بعد انتهاء إعارته لنادي فيورنتينا.

الجناح المصري وصل إلى إيطاليا وسط هتافات وغناء من جماهير روما في صالة المطار.

أكثر من 300 شخص في المطار وسط غناء وهتافات "نحن هنا وقطعنا كل تلك المسافة لرؤية صلاح يسجل".

صور - استقبال صلاح في المطار الإيطالي

ومن المنتظر أن يخضع صلاح للكشف الطبي قبل أن يوقع على العقود وينضم إلى روما على سبيل الإعارة مع إجبارية الشراء.

فيديو - استقبال صلاح في روما

فيديو - حشود جماهير روما في استقبال صلاح

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فيديو اليوم السابع

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