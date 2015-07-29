الشوط الثاني - #مباراة_الاحتفال .. طلائع الجيش 1-3 الزمالك..باسم يسجل

متابعة حية مباشرة لأجواء مباراة الزمالك وطلائع الجيش التي تأتي بعد تتويج الفريق الأبيض بالدوري رسميا مستفيدا من تعثر الأهلي أمام سموحة.

- أحداث المباراة

- شاهد هدف الزمالك الثالث في مرمى الجيش - باسم مرسي

- شاهد معروف يوسف يهدر هدفا رائعا بعد لمسة أيمن حفني الجميلة

- شاهد قائم الجيش يمنع هدفا عالميا للزمالك

- شاهد مدافع الجيش يحرم باسم مرسي من هدف على خط المرمى

- شاهد الهدف الثاني للزمالك في الجيش - أحمد عيد

- شاهد مدافع الجيش يترجم مجهود مصطفى فتحي الرائع بهدف في مرماه

ق74: تمريرة رائعة من قدم مصطفى فتحي مرت من فوق دفاع الجيش تسلمها معروف داخل منطقة الجزاء ثم مررها لباسم مرسي أمام المرمى ووضعها الأخير في الشباك.

باسم جووول

ق71: دخول أحمد توفيق وخروج محمد شعبان.

ق68: تمريرة بمهارة رائعة من أيمن حفني داخل منطقة جزاء الجيش وضعت معروف في مواجهة المرمى سددها لكن محمد بسام تصدى لكرة النيجيري.

ق63: إنفراد تام لعرفة السيد أمام مرمى أبو جبل لكن مهاجم الجيش سددها بقوة خارج الثلاث خشبات.

ق57: خروج أحمد عيد ودخول معروف يوسف.

ق49: ركلة ركنية للجيش نفذها شديد قناوي مقوسة داخل منطقة الجزاء حولها محمد هاشم في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى أبو جبل.

جووول للجيش

انطلاق الشوط الثاني

**نهاية الشوط الأول

-الحكم احتسب دقيقتين كوقت بدل من الضائع.

ق42: هجمة مرتدة للزمالك من الناحية اليمنى عن طريق عمر جابر الذي مررها لباسم داخل منطقة الجزاء والأخير هيئها لأيمن حفني المنطلق من الخلف سددها أرضية رائعة لكنها ارتطمت في القائم.

**تسلل طلائع الجيش 1-1 الزمالك

ق38: عرضية من أحمد سمير فشل محمد بسام في الامساك بالكرة وصلت لباسم مرسي أمام مرمى الجيش سددها في المرمى الخالي لكن محمود زكي أخرج الكرة قبل أن تعبر المرمى ارتدت لمصطفى فتحي الذي سددها بقوة فوق المرمى.

ق30: المباراة هادئة منحصرة في منتصف الملعب محاولات للفريقين للاختراق لكن لا توجد أي هجمات خطيرة حتى الأن

ق18: عرضية من أحمد شديد داخل منطقة الجزاء حولت مسارها في اتجاه مرمى الزمالك لكن أبو جبل يتألق ويبعدها عن المرمى.

ق14: عرضية من الجبهة اليسرى النشطة عن طريق أحمد سمير مرت من أمام الجميع حولها أحمد عيد بقدمه في الشباك.

جووول أحمد عيد

ق12: هجمة من اليسار عن طريق مصطفى فتحي الذي سدد أرضية رائعة تصدى لها محمد بسام وارتدت لمحمد هاشم مدافع أصحاب الأرض الذي سددها في الشباك.

جووول للفريق الأبيض

**طلائع الجيش 0-0 الزمالك

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متابعة الأجواء:

ق7:30: مدحت عبد الهادي وشيكابالا ومحمد إبراهيم يتابعون المباراة من المقصورة الرئيسية.

7:28 دخول الفريق للملعب والحضور يهتفون أهم أهم أهم أبطال الدوري أهم.

6:44 الزمالك يشتكي من وجود عاملين وإعلاميين بشكل مبالغ فيه في أرض الملعب ويطلب إخلاء التراك قبل انطلاق المباراة.

6:20 باسم مرسي مهاجم الزمالك يظهر بنيولوك جديد بالشعر الأبيض.

6:15 وصول بعثة الزمالك وفور نزولهم من الحافلة قام اللاعبون بالرقص على بعض الأغاني الشعبية.

شاهد رقص لاعبي الزمالك