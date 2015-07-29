في الجول يكشف.. لماذا غاب أبطال الدوري عن أغنية ' في التالتة يمين '

أليس غريبا أن نجوم النسخة الحالية من الزمالك أصحاب اللقب وأبطال الدوري بشكل رسمي لم يشاركوا في أغنية "في التالتة يمين" التي تم نشرها خصيصا من أجل احتفال القلعة البيضاء؟

إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك يوضح لـFilGoal.com أسباب عدم مشاركة لاعبي الفريق الأول في كليب أغنية "في التالتة يمين".

شارك العديد من نجوم الفريق الأبيض في كليب أغنية من غناء أحمد طارق يحيى.

من أغلب الأجيال تواجد النجوم، من حمادة إمام وحتى الثعلب. مع ميدو وغيره من أبرز أيقونات القلعة البيضاء.

وقال يوسف لـFilGoal.com: "طلب من نظم الأغنية مني أن أمنحه إذنا لاستدعاء لاعبي الزمالك للظهور في الكليب".

وأضاف "رفضت إبداء رأي قاطع. نحن في منتصف الموسم، نلعب مباريات متلاحقة. وكان هناك سببا أهم لعدم إبداء رأي قاطع".

وأوضح "نحن نتحدث عن حقوق تخص النادي، ولهذا طلبت منهم تحويل الأمر إلى الإدارة".

وأردف" "نظرا لضيق الوقت ورغبتهم في إنهاء عملية التصوير سريعا. لم يشارك لاعبو الفريق الحاليين".

واحتفل الزمالك بلقب الدوري المصري لموسم 2014-2015 بعد تعادل الأهلي مع سموحة يوم 28 من يوليو.