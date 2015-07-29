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محكمة أردنية تقضى بسجن ثمانية فى مؤامرة مزعومة لحزب الله

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محكمة أردنية تقضى بسجن ثمانية فى مؤامرة مزعومة لحزب الله محكمة أردنية تقضى بسجن ثمانية فى مؤامرة مزعومة لحزب الله
أصدرت محكمة أمن الدولة فى الأردن أحكاما بالسجن بحق ثمانية متهمين فى مؤامرة مزعومة لحزب الله اللبنانى لمهاجمة جنود أمريكيين والسفارة الإسرائيلية فى الأردن.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن سبعة متهمين أردنيين اعتقلوا قبل أن يمضوا قدما فى خططهم ووجهت إليهم اتهامات بحيازة أسلحة وصناعة متفجرات.

وقال مسؤول حكومى إن زعيم الجماعة الأردنية حكم عليه بالسجن عشر سنوات، بينما صدرت أحكام تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام بحق المتهمين الأردنيين الآخرين. أما المتهم الثامن، فهو سورى الجنسية، وحكم عليه بالسجن غيابيا خمسة عشر عاما.
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