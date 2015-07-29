"التعليم" توقع بروتوكول تعاون لصيانة 101 مدرسة بالسويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بينها وبين جمعية تروس للتنمية تعتمده وزارة التربية والتعليم يتم بمقتضاه صيانة 101 مدرسة تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وكان اللواء العربى السروى، محافظ السويس، قد طالب اليوم خلال اجتماع المجلس التنفيذى المنعقد بصفة مستمرة لإنهاء استعدادات المحافظة للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة فى الخميس 6 أغسطس طالب مديرية التربية والتعليم بسرعة إنهاء كافة أعمال الصيانة بالمدارس قبل بدء العام الدراسى المقبل 2015 / 2016 كما طالب السروى بتوضيح موقف بدء قبول ملفات تلاميذ عرب العمارين وانتظام إدارة المدرسة فى التواجد بها وسرعة إنهاء عملية تجهيزها بكل مستلزمات العملية التعليمية داخل المدارس. كما أشاد اللواء السروى بما سيقدمة البروتوكول المشترك للتعليم بالمحافظة من خلال صيانة عدد كبير من المدارس مشيدًا بدور مؤسسات القطاع الأهلى فى دعم منظومة التعليم بالمحافظة.

وأكد عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، أن البروتوكول يستهدف القيام بأعمال صيانة كاملة فى 101 مدرسة يتم توزيعها بواقع 32 مدرسة تابعة لإدارة الجناين التعليمية و69 مدرسة تابعة لإدارة شمال التعليمية حيث يبدأ العمل فعليًا غدًا بأعمال الصيانة بمدارس منشية جنيفة للتعليم الأساسى وطلعت حرب الإعدادية المشتركة والملحق بها فصول الثانوى العام والشهيد سليمان ضيف الله الابتدائية.

وأشار عبد الحافظ وحيد إلى أن المديرية سوف تعلن خلال الساعات المقبلة عن أسماء المدارس المستهدفة من أعمال الصيانة حسب تقرير مشترك يحرره مجدى عبد السلام، مدير عام إدارة شمال، وعلى إبراهيم، مدير إدارة الجناين، يحدد التقرير أسماء المدارس ذات الأولوية احتياجًا للصيانة.