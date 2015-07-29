محافظ السويس: الاستعدادات على قدم وساق لافتتاح القناة الجديدة

قدم اللواء العربى السروى، محافظ السويس، التهنئة لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع والهيئة الهندسية على ما بذلوه من جهد لإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، وكشف أن الاستعدادات على قدم وساق لافتتاح قناة السويس.

مشيرًا إلى أن مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم والرموز الوطنية سيشاركون فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة بالإسماعيلية.

وأضاف خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية، لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن بدء الاحتفالات بقناة السويس الجديدة الأحد المقبل بمواكب الزهور وسباقات الدراجات، موضحًا أنه بمجرد افتتاح القناة سيتم الإعلان عن المشروعات المصاحبة لقناة السويس الجديدة.

وأوضح أنه سيتم تدشين محطة كهرباء بجبل عتاقة تعمل بمياه الصرف المعالج تزامنًا مع افتتاح قناة السويس الجديدة، لافتًا إلى أن مديرية أمن السويس والجيش الثالث الميدانى رفعوا درجة الاستعداد القصوى لتأمين افتتاح القناة الجديدة.

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