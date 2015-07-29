ضبط طالب قام بإشعال النار فى سيارة مدير مرفق الإسعاف بالوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد ومباحث قسم شرطة الخارجة من ضبط طالب قام بإشعال النيران فى سيارة مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة والتى كانت متواجدة أمام منزله بالقرب من مقر ديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة.

وقام الطبيب بتحرير محضر بالواقعة وتبين من تفريغ كاميرات مبنى ديوان عام المحافظة وجود شخصين يتقربان من السيارة ولم يتم تحديد هويتهما وبتكثيف التحريات تبين أن مرتكب الواقعة هو طالب جامعى وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد باحتراق سيارة ملاكى لمدير مرفق الإسعاف بالمحافظة وتبين من التحريات أن مرتكب الواقعة هو طالب جامعى يدعى "م.أ" لوجود خلافات بينهما حيث تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.