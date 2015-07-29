الحكومة توافق على إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالكونغو الديمقراطية

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 15/7/2015 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد (13) موضوعا، من أبرزها: مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحى القائمة بمدينة 15 مايو، ومشروعات المرافق لمناطق الإسكان الاجتماعى الجارى تنفيذها بمحافظات قنا وكفر الشيخ والبحيرة وبنى سويف وأسيوط وأسوان والمنوفية، ومشروع رفع كفاءة طريق عجيبة بمحافظة مطروح، ومشروع تحديث وتطوير المبانى العلمية والعلاجية لكلية الطب ومستشفياتها الجامعية بالإسكندرية، ومشروع شبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط طرح الصرف الصحى بمدينة ملوى بمحافظة المنيا، ومشروع إنشاء نفق المنشية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، ومشروع استكمال تنفيذ مشروع منشآت جامعة أسيوط والتى من ضمنها مركز القلب وملحقاته بمحافظة أسيوط.

كما وافق مجلس الوزراء ـ دون زيادة الاعتمادات ـ على إسناد البنود المستجدة بعملية تنفيذ المشروعات الإنشائية بجامعة دمياط، والتى تتضمن مشروع مجمع المدرجات والمعامل المركزية، إلى شركة المقاولون العرب، بمبلغ 31 مليونا و431 ألف جنيه.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد عملية إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بالكونغو الديموقراطية، بقدرة 2 ميجاوات لكل محطة، إلى الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بقيمة قدرها 5.960 مليون دولار، على أن يتم التنفيذ خلال عام. ويأتى إنشاء المحطتين كمنحة مصرية فى إطار المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل على أن يقوم الجانب الكونغولى بتخصيص الأرض الخاصة بالمشروع بدون مقابل وخالية من أية عوائق وإعفاء المشروع من كافة الضرائب والرسوم الجمركية للمهمات والمعدات الخاصة بتنفيذ المشروع وأية رسوم أخرى.

كما يشمل المشروع تدريب عمالة كونغولية أثناء مرحلة التنفيذ وتركيب أسوار وكاميرات مراقبة وتأهيل نقاط الربط بالشبكة بالإضافة إلى احتياطى قطع غيار للمحطتين يتم إعطاؤها للجانب الكونغولى بعد انتهاء فترة الضمان.

ووافق مجلس الوزراء على السماح للشركات المتخصصة فى مجال حفر الآبار العميقة، غير المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بتنفيذ الآبار الجوفية الخاصة بمشروع المليون فدان، وذلك للحرص على الانتهاء من هذا المشروع طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، وما تلاحظ من ندرة الشركات المتخصصة فى مجال حفر الآبار العميقة والمصنفة ضمن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، رغم وجود العديد من الشركات المتخصصة أو لديها القدرة والمعدات والخبرات للتنفيذ ولكنها غير مصنفة ضمن الاتحاد.