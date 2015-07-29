مسلسل ستونز مستمر .. إيفرتون يرفض عرضا جديدا من تشيلسي

(إفي): رفض نادي إيفرتون يوم الأربعاء عرضا جديدا من تشيلسي بقيمة 25 مليون إسترليني (35.4 مليون يورو) للتنازل عن المدافع الدولي الانجليزي جون ستونز، بحسب شبكة (سكاي سبورتس) البريطانية.

واقترح تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي دفع خمسة ملايين إسترليني إضافية (7 ملايين يورو) على عرضه الأولي لضم ستونز، لكن مدرب "التوفيز" الاسباني روبرتو مارتينيز رفضه مجددا.

وانتقد مارتينيز قبل أسبوعين محاولات تشيلسي المستمرة لضم اللاعب الذي انتقل لإيفرتون في يناير 2013 قادما من بارنسلي.

وأكد ستونز (21 عاما) في يوليو الماضي أنه "سعيد للغاية في إيفرتون"، وقال إن "هدفي حاليا يتركز في حجز مكان بالفريق الأول ومحاولة اللعب في انجلترا. لدي الكثير لأتعلمه من لاعبين مثل فيل جاجيلكا ويجب أن استمر في التطور بالنادي".