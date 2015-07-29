الإتحاد الإنجليزي يدعم بلاتيني في انتخابات رئاسة ' فيفا '

(إفي): أعلن رئيس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم جريك دايك يوم الأربعاء دعمه للفرنسي ميشيل بلاتييني نظيره في الإتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) الذي أعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال دايك في بيان نشر على الموقع الالكتروني للاتحاد الإنجليزي "نحن سعداء بقرار السيد بلاتيني الترشح والاتحاد الإنجليزي يدعمه".

وأضاف البيان "لدينا علاقة كبيرة معه ونتمنى أن يحصل على الدعم اللازم لقيادة (فيفا) في هذه اللحظة الصعبة في تاريخها".

وتابع المسئول "نعرف أنه سيوجد مرشحون آخرون وهو الأمر الذي سيمثل منافسة صحية، على الرغم من هذا لا يمكن التقليل من التحدي الذي تمثله قيادة هذه المنظمة الفاسدة للغاية، كل هيكل (فيفا) يجب أن يخضع للمراجعة والتغيير".

وأكمل دايك "نعتقد بأن بلاتيني، الذي لم يعلن بعد عن برنامجه، سيدعم عملية الاصلاح اللازمة لـ(فيفا)".

يشار إلى أن الاتحاد الإنجليزي دعم في الانتخابات الأخيرة الأمير الأردني علي بن الحسين لشغل المنصب.