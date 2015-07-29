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ألمانيا تحذر من احتمال وقوع هجمات في إسطنبول تستهدف شبكة المواصلات

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ألمانيا تحذر من احتمال وقوع هجمات في إسطنبول تستهدف شبكة المواصلات ألمانيا تحذر من احتمال وقوع هجمات في إسطنبول تستهدف شبكة المواصلات

مترو الأنفاق في إسطنبول

حذرت ألمانيا من هجمات محتملة تستهدف المواصلات العامة في مدينة إسطنبول التركية، وذلك على خلفية حملة اعتقالات النشطاء الأكراد التي يشنها الأمن التركي.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء 29 يوليو: “يوجد احتمال تكثيف حزب العمال الكردستاني لهجماته داخل تركيا”… “وعلاوة على ذلك هناك مؤشرات على هجمات محتملة تستهدف شبكة قطارات الأنفاق ومحطات الحافلات في إسطنبول”.

يذكر أن تركيا شهدت منذ الأسبوع الماضي عددا من الهجمات المسلحة نسبت إلى حزب العمال الكردستاني و جماعات كردية متحالفة معه، وذلك في سياق “الانتقام” على التفجير الانتحاري في مدينة سوروج في الـ20 من يوليو، والذي أسفر عن مقتل 32 ناشطا مناصرا للأكراد في مدينة عين العرب (كوباني) السورية، وتبنى متمردون أكراد بعض الهجمات، وقالوا إنها استهدفت عناصر من تنظيم “داعش”.

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