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الفصائل بالضفة تدعو للمشاركة فى مسيرات جماهيرية يوم الجمعة نصرة للأقصى

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الفصائل بالضفة تدعو للمشاركة فى مسيرات جماهيرية يوم الجمعة نصرة للأقصى الفصائل بالضفة تدعو للمشاركة فى مسيرات جماهيرية يوم الجمعة نصرة للأقصى
دعت القوى الوطنية والإسلامية فى الضفة الغربية إلى المشاركة فى مسيرات واعتصامات من أمام المساجد يوم الجمعة المقبل والمشاركة الفاعلة فى المسيرة المركزية التى ستنطلق من مسجد جمال عبد الناصر فى مدينة البيرة رفضا لجرائم الاحتلال الإسرائيلى واستهدافه للمسجد الأقصى المبارك.

ودعت القوى فى بيان صحفى اليوم الأربعاء الأمتين العربية والاسلامية لاتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الجرائم، خاصة الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ولجنة القدس والمؤسسات الدولية والقانونية.

وأدانت جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطينى خاصة استهدافه بالقتل والتصفية بدم بارد، كما جرى فى مخيم قلنديا بتصفية الشاب محمد أبو لطيفة بعد اعتقاله حيا، مترافقا مع بناء وتوسيع الاستيطان، والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، خاصة فى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية باستهداف المسجد المبارك واقتحامه من المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال.

وشددت القوى على أهمية ترتيب الوضع الداخلى وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء كل مظاهر الانقسام، وسرعة تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع من قبل جميع الفصائل فى القاهرة، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.

كما شددت على دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية (الإطار القيادي) إلى الاجتماع والاتفاق للنهوض بأوضاع الشعب الفلسطينى وتعزيز صموده بصف موحد، خاصة إعادة إعمار ما دمره الاحتلال فى قطاع غزة وفك الحصار الإسرائيلى المفروض عليه.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية إلى المشاركة فى الاعتصام المركزى يوم الأحد المقبل ظهرا على دوار المنارة وسط مدينة رام الله رفضا للانقسام وتأكيدا على الوحدة الوطنية.
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