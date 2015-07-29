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صور| أخيرًا ضريح ومترو «سعد زغلول» دون باعة جائلين

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ضريح سعد زغلول - أرشيفية

ضريح سعد زغلول – أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، ممثلة في حي السيدة زينب وشرطة المرافق والأمن العام، تحت إشراف نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية اللواء السيد ابراهيم نصر، حملات مكثفة علي مدار يومين؛ لرفع كافة الإشغالات والمخلفات وإعادة الإنضباط للشارع وفتحه أمام حركة مرور السيارات.

شملت الحملة محيط ضريح سعد زغلول وشوارع إسماعيل أباظة وامتداده، وصفية زغلول، ومداخل ومخارج مترو سعد زغلول، وبالتنسيق ما بين هيئة نظافة وتجميل القاهرة وأجهزة الحي وشرطة المرافق بتوفير السيارات والمعدات والعمالة اللازمة. ورفعت العربات الخشبية والمظلات والفرش و”البردورات” كما قامت أجهزة الحي برفع أربعة سيارات متروكة في محيط ما بين الوزارات.

وشدد محافظ القاهرة على، رئيس حي السيدة زينب حسام رأفت، بعدم السماح قطعيًا بعودة الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات الأماكن المخصصة لهم وغلق كل من يتجاوز المساحة المخصصة له خارج المحل، وإخلاء الأرصفة تمامًا للمشاة، والبدء في رفع كفاءة الشوارع التي تم اخلائها من اعمال الرصف والإنارة وتقليم الأشجار والتشديد على هيئة النظافة برفع كافة المخلفات أولًا بأول.

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أعمال الإزالة

وفي ذات السياق استقبل أهالي المنطقة وموظفوا الوزارات المحيطة، أعمال إزالة الإشغالات بالسعادة والرضا وطالبوا بمزيد من المتابعة اليومية نظرًا لما كان يسببه السوق والباعة من إزعاج لهم وتلوث بيئي للمنطقة بالكامل وعرقلة حركة المرور.

وأكد رئيس حي السيدة زينب حسام رأفت، بأنه جرى تشكيل حملات من الحي وإدارات والطب البيطري والشئون الصحية لمراجعة كافة المحلات ومراقبة التراخيص بها والتأكد من سلامة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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رفع الإشغالات

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