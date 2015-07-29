صور| «محافظ القاهرة» يطلق مبادرة نظافة أسطح المنازل بالدرب الأحمر

أطلق محافظ القاهرة جلال سعيد، مبادرة نظافة أسطح المنازل بالمناطق التراثية؛ انطلاقًا من منطقة «الدرب الأحمر» بالتعاون مع جمعية «مظلة» للتنمية الاجتماعية وعدد من الجمعيات الأهلية بالمنطقة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة.

تقوم المبادرة على توعية السيدات وشباب المنطقة بأهمية النظافة والحفاظ على أعمال المشاركة الفعلية لأجهزة المحافظة؛ للارتقاء بمنطقة الدرب الأحمر، التى تعد من أهم المناطق التراثية بالقاهرة حيث تضم 77 أثرًا اسلاميًا من حقبات مختلفة بخلاف المبانى التراثية ذات الطابع المعمارى المتميز.

أشار المحافظ بأنة سيتم إطلاق هذه المبادرة في جميع المناطق التراثية، بترميم الأثار بمعرفة وزارة الآثار، والتنسيق مع وزارة الأوقاف لرفع كفاءة المبانى التابعة لها، وقيام المحافظة باستكمال وتحسين المناطق من أعمال رصف وتشجير وإنارة ورفع الإشغالات والتعديات، فى مناطق بن طولون، السكاكينى، شارع الأشراف، والجمالية وشوارع آخرى.

كما تهدف المبادرة إلى إخلاء أسطح المبانى من “الكراكيب” والمخلّفات وإمكانية إعادة استغلالها بزراعتها، وهو ما جرى التنسيق بشأنه مع مؤسسة «الأغاخان» للثقافة وجمعية مظلة التى قامت بزراعة 52 سطحًا من أسطح منازل منطقة الدرب الأحمر، وتعميم هذه التجربة من خلال التوعية بها وعقد ندوات ثقافية وتوعوية لعدد 1000 سيدة من سيدات الدرب الأحمر، مع توعيتهم بكيفية التخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدويرها مع تحقيق مكاسب مالية منها.

رافق المحافظ فى جولته، نائبه للمنطقة الغربية اللواء محمد أيمن، ورئيس حى وسط ناصر رمضان، ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة المهندس حافظ السعيد، ومدير مؤسسة أغاخان للثقافة مصر شريف عريان، ورئيس جمعية مظلة للتنمية الاجتماعية واللواء أحمد حلمى، وعدد من قيادات المحافظة. وشهدت الجولة قيام رجال هيئة النظافة بمعاونة المواطنين في إخلاء الأسطح من المخلفات.