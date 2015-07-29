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ضبط 300 مخالفة مرورية بمركز الفشن جنوب بنى سويف

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ضبط 300 مخالفة مرورية بمركز الفشن جنوب بنى سويف ضبط 300 مخالفة مرورية بمركز الفشن جنوب بنى سويف
شنت إدارة مرور الفشن جنوب بنى سويف اليوم، الأربعاء، حملة مرورية بقيادة العقيد عمرو العدل، مأمور مركز شرطة الفشن والرائد عمرو حامد رئيس وحدة مرور جنوب بنى سويف، تمكنت خلالها من ضبط 280 مخالفة مرورية متنوعة، حيث ضبط 45 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وتحرير118 مخالفة نموذج 125.

كما تم تحرير 22 مخالفة ركاب زيادة و23 مخالفة رادار وتم سحب 64 رخصة من قائدى السيارات، وتم أخذ 25 عينة دم من السائقين لتحليلها للتأكد من عدم تعاطيهم مخدرات أثناء قيادة السيارات.
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