دى ميستورا يقترح انشاء "مجموعة اتصال" دولية حول سوريا

دعا وسيط الأمم المتحدة فى سوريا ستافان دى ميستورا الأربعاء الى اعتماد مقاربة جديدة لحل الأزمة فى سوريا تجمع بين اجراء "محادثات حول مواضيع محددة" بين السوريين من ضمنها مسألة مكافحة الإرهاب، وانشاء "مجموعة اتصال" دولية.

وقال دى ميستورا أمام مجلس الأمن أنه "لا يوجد بعد توافق" حول انتقال سياسى فى سوريا، إلا أن الأمم المتحدة "مجبرة" على مواصلة جهودها.

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