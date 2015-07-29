بالصور.. محافظ أسوان يفاجئ بعض الوحدات الصحية بمركز نصر النوبة بالزيارة اليوم

فاجأ اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى عددا من الوحدات الصحية بمركز نصر النوبة للوقوف على مدى تقديم الخدمة الصحية بجودة عالية، وبالشكل المطلوب للمترددين على هذه الوحدات، وتواجد الأطباء بها، علاوة على توافر الأدوية بالصيدليات الملحقة بكل منها، وقد شملت الجولة تفقد وحدة صحة الأسرة بقريتى دابود والدكة.

ووجه مصطفى يسرى، مدير عام الصحة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتجديد المبنى القديم للوحدة الصحية بقرية الدكة من خلال عملية إحلال وتجديد له، مع نقل غرفة الكشف الطبى له عقب التجديد بدلاً من المبنى الحالى لتوفير مكان مناسب للأهالى والمرضى المترددين عليها لتلقى الخدمة الطبية على الوجه الأكمل، بجانب تجهيز مساحة بالوحدة وتخصيصها كاستراحة للمرضى بالشكل اللائق لتخفيف أى معاناة من خلال توفير مظلات ومقاعد قادرة على استيعاب أكبر عدد من المترددين على الوحدة الصحية.

كما وجه محافظ أسوان بضرورة إدخال النظام الإلكترونى بالوحدة الصحية بقرية دابود للقيام بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالمرضى بدلاً من التسجيل المستندى الحالى لتحقيق السهولة فى التعامل مع المريض، وأيضاً للمترددين على عيادة تنظيم الأسرة من السيدات والمنتفعات، كما استفسر يسرى من المرضى والمرافقين لهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها، وهو الذى لاقى ترحيبا من المتواجدين مع إبداء بعض الملاحظات، موضحاً أن هناك تنسيقا مستمرا ومتواصلا مع وزارة الصحة لتوفير الأطباء، وخاصة أنه يوجد هناك عجز فى أكثر من 79 وحدة صحية حيث هناك العديد من الوحدات الصحية يعمل بها الأطباء بالتناوب لسد العجز وتغطية الخدمة الصحية لمعظم القرى والمدن بكافة أنحاء المحافظة.



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