بالصور.. محافظ الإسماعيلية يواصل متابعته لأعمال التطوير بمداخل المحافظة

تفقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، الطريق الدائرى ومنطقة الجامعة والغابة ومنطقة الطريق الدائرى، وتابع ما يجرى تنفيذه من أعمال التجميل والتطوير ورفع الكفاءة والنظافة العامة للطرق والشوارع والميادين والمحاور المرورية.

وتضمنت جولة المحافظ تفقد ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار وتركيب كشافات الإضاءة وصيانة أعمدة الإنارة وطلاء البلدورات وإقامة نافورات جديدة.

وتضمنت الجولة تفقد المحافظ ومتابعته لما يجرى تنفيذه من وضع اللمسات الأخيرة لأعمال تجميل وتطوير ميدان عز الدين بمنطقة الكيلو 5و4 مرورا بمنطقة المجمع التعليمى والمنطقة الحرة الاستثمارية العامة ثم منطقة المنايف التابعة لمركز ومدينة أبوصوير على الطريق الصحراوى الإسماعيلية – القاهرة والعودة مرورا بطريق فؤاد سعد الدين ومدخل قرية نفيشة ومحور طريق السويس – الإسماعيلية الصحراوى.

واختتم المحافظ جولته بتفقد منطقة جزيرة الفرسان ونمرة 6 ومتابعة أعمال تطهير المصرف وتجميل الكورتيش وخلال الجولة أشاد المحافظ بجهود القائمين على العمل وخاصة عمال النظافة وما يبذلونه من جهد فى رفع تجمعات القمامة والمخلفات أولا بأول من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية مؤكدا على ضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود من الجميع من أجل الإسراع فى إنهاء كافة أعمال التجميل والتطوير وإعادة تأهيل الإسماعيلية من جديد واستعادة وجهها الحضارى المشرق لاستقبال ضيوفها وزائريها خلال الاحتفالية العالمية المرتقبة، وذلك فى إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال الحدث التاريخى والعالمى الكبير للافتتاح الأسطورى المنتظر لمشروع قناة السويس الجديدة فى السادس من شهر أغسطس المقبل.



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المحافظ أثناء الجولة



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متابعة تجميل المنطقة الحرة



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مدخل الإسماعيلية من الطريق الدائرى



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منطقة المجمع التعليمى



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مدخل الإسماعيلية من منطقة المنايف



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المحافظ يتابع تطوير ترعة الإسماعيلية



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تجميل كورنيش الإسماعيلية