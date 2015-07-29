تقاعس مقاولين عن تطهير مصرف بنصر النوبة والمحافظ يوقف مستحقاتهم

أعطى اليوم محافظ أسوان، مصطفى يسرى، توجيهات مشددة لمسئولى الرى بنصر النوبة بوقف صرف مستحقات المقاولين المسند إليهم تنفيذ عملية تطهير وتكريك مجرى المصرف الزراعى بقرية الدكة؛ لتقاعسهم عن تعميق المجرى وتطهيره بصفة دورية لتفادى ارتفاع منسوب المياه داخل المصرف، والتى تتسبب فى حدوث أضرار وتلفيات بمنازل الأهالى بالقرية، التى يقطن بها نحو 25 ألف نسمة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ أسوان بعدد من المواقع الخدمية والمرافق الحكومية بمركز نصر النوبة.

كما وجه محافظ أسوان أيضًا بضرورة توفير سيارات الكسح من قبل الوحدة المحلية لرفع كافة كميات الصرف الصحى من بيارات المنازل لمساعدة الأهالى فى تخفيف أى معاناة لتحقيق ذلك لحين إدراج قرية الدكة ضمن مشروع الصرف الصحى خلال الفترة المقبلة.



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جانب من جولة المحافظ بنصر النوبة



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مجرى المصرف الزراعى بقرية الدكة



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المحافظ يكتشف تقاعس مقاولين عن تطهير مصرف زراعى بنصر النوبة



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المحافظ يكتشف ارتفاع منسوب المياه داخل المصرف