بالصور.. جامعة قناة السويس تطلق موسمًا جديدًا من قوافل الإصحاح البيئى

توجهت اليوم أولى قوافل الإصحاح البيئى، التى تطلقها جامعة قناة السويس إلى منطقة الكيلو 2 بمحافظة الإسماعيلية ضمن سلسلة القوافل، التى تنظمها الجامعة فى إطار دور الجامعة الخدمى والمجتمعى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتور كمال شار وبيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وضمت قافلة اليوم نخبة من أساتذة جامعة قناة السويس فى مجالات الطب البشرى والطب البيطرى والإرشاد الزراعى وأعضاء من هيئة التمريض بالجامعة.

وقال الدكتور على معوض، وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع والبيئة ورئيس قوافل الإصحاح البيئى أنه فى إطار توجيهات الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور كمال شاروبيم، نائب رئيس الجامعة يتم تقديم الخدمات وإمكانيات كليات الجامعة من الطب البشرى والصيدلة والأسنان والزراعة والتمريض للأماكن الأكثر احتياجا فى محافظات القناة وسيناء.

وأضاف أن قافلة الكيلو 2 اليوم بالإسماعيلية ضمت تخصصات الباطنة والجراحة والرمد والعظام والمسالك والجلدية وطب الأسرة والأسنان، بالإضافة إلى تخصصات البيطرى والزراعة، وتم الكشف وتقديم العلاج بالمجان للعديد من الحالات من أهالى المنطقة.

كما تم تقديم علاجات ومبيدات متخصصة لمكافحة القوارض والحشرات بالمنطقة بهدف الحد من انتشار الأمراض الصيفية، وبهذا تكون القافلة قد أدت الدور المطلوب منها فى خدمة المجتمع المحيط بها.

وقال رمضان السيد حسن، رئيس مشروع تطوير الكيلو 2 والمنسق العام لزيارة قوافل الجامعة للمنطقة، إن القافلة قد قدمت العديد من الخدمات فى التخصصات المختلفة؛ حيث استفاد منها الكثير من الأهالى.

وأضاف أنه قد تم الإعلان مسبقا عن القافلة من خلال مساجد قرى الكيلو 2، والتى تزيد على 6 قرى بكثافة سكانية تصل إلى 30 ألف مواطن استفاد الكثير منهم من قافلة اليوم.

هذا وتقدم الجامعة العديد من القوافل فى الأيام المقبلة وخلال شهر أغسطس فى قرى محافظات الإسماعيلية والسويس وسيناء من أجل توصيل الدعم اللازم للمناطق الفقيرة والمحتاجة.



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