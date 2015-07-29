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بينيتث متجاهلا مورينيو: أتحدث عن كرة القدم فقط

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بينيتث متجاهلا مورينيو: أتحدث عن كرة القدم فقط بينيتث متجاهلا مورينيو: أتحدث عن كرة القدم فقط

(إفي): فضل المدير الفني لريال مدريد الإسباني، رفائيل بنيتث يوم الأربعاء تجاهل التصريحات التي صدرت من مدرب تشيلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو بحق شخصه وزوجته والتي تحدث فيها عن وزنه الزائد.

وكان مورينيو رد يوم الثلاثاء على تصريحات قالت فيها زوجة بنيتيث، إن الأخير وقع على كاهله أكثر من مرة "إصلاح الأخطاء" التي يتركها البرتغالي في الفرق التي يدربها.

ورد مورينيو إنها (سيارا) يتوجب عليها "شغل وقتها بطريقة أفضل من هذا والاهتمام بالحمية الغذائية لزوجها على سبيل المثال".

وصرح بنيتث الأربعاء من شنغهاي حيث يتواجد فريقه في فترة الإعداد للموسم الجديد "أنا مدرب ريال مدريد، أحب كرة القدم وأفهمها ولا أتحدث سوى عنها".

وأضاف المدرب في مؤتمر صحفي قبل مواجهة إيه سي ميلان الودية "نحن هنا من أجل الاستعداد لمواجهة ميلان وهذه الجولة تسير بشكل جيد للغاية، أرغب في الحديث عن الحاضر والمستقبل والذي أتمنى ان يظل مرتبطا بريال مدريد لفترة طويلة".

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