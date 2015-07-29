زيدان: دي ماريا إضافة غير قابلة للجدال مع سان جيرمان

(إفي): أكد نجم كرة القدم الفرنسي المعتزل زين الدين زيدان، المدرب الحالي لفريق كاستيا (رديف ريال مدريد الإسباني)، يوم الأربعاء أن التعاقد المحتمل لباريس سان جيرمان مع الأرجنتيني أنخل دي ماريا سيمثل "إضافة غير قابلة للجدال" للنادي الفرنسي.

وقال أسطورة كرة القدم الفرنسي أن "اللاعبين من هذا النوع هم الذين يساعدون على الصعود. انضمامه سيكون بمثابة إضافة لباريس سان جيرمان".

وأكد أن باريس سان جيرمان يحظى بالفعل بفريق يستطيع حصد بطولات محلية، لكنه أشار إلى أن لاعبين مثل دي ماريا هم من يحدثون الفارق في أوروبا.

وأضاف "زيزو" الذي قاد اللاعب الأرجنتيني أثناء عمله كمدرب ثان لريال مدريد خلال موسم 2013-2014 مع المدير الفني السابق للميرينجي كارلو أنشيلوتي، أنه "خلال دوري أبطال أوروبا دي ماريا سيشكل ميزة واضحة، فبإمكانه إضافة مزيد من الطاقة وإحداث الفارق حين يكون سريعا، كما أن لديه القدرة على القيام بأي شيء".

وتؤكد الصحافة الفرنسية أن ناديي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، الذي يلعب لصالحه دي ماريا حاليا، باتا على وشك التوصل إلى اتفاق لانتقال اللاعب الأرجنتيني إلى النادي الفرنسي مقابل 63 مليون يورو.