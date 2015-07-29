وصفات من العسل لبشرة كاملة الصفاء

إن مشاكل البثور والبقع وحب الشباب تؤرقنا جميعاً بشكل يومي، مما يجعلنا دائماً نريد البحث عن بعض الحلول النهائية للتخلص من هذه المشاكل وليس تسكينها فقط، ويعتبر العسل أفضل ما يمكنه مساعدتك في تحقيق هذا الأمر، فهو مضاد قوي للبكتيريا، مما يجعله الخيار الأمثل لعلاج البثور والبقع والحبوب التي لا تظهر إلا بسبب البكتيريا التي تدخل إلى مسامات البشرة.

إليك هذه الوصفات المميزة من العسل للتخلص من مشاكل البشرة، فاختاري منها الوصفة التي تنال إعجابك سواء كانت من العسل الصافي منفرداً أو ممزوجة بأحد مكونات الطبيعة الأخرى:

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1.قناع العسل: اغسلي وجهك بالماء الدافئ، ثم ضعي ملعقة من العسل على أطراف أصابعك، وامسحي بها وجهك برفق، واحرصي على وضع العسل منفرداً على أماكن البقع والبثور والحبوب، ولا تمرريه على المناطق السليمة، ثم اتركي العسل على وجهك من عشر دقائق إلى ربع ساعة، واغسلي وجهك بالماء الدافئ مرة ثم الماء البارد مرة أخرى.

2.العسل والقرفة: هذا الخليط يعتبر رائعاً للبشرة، ويمكنك الاستفادة منه إذا قمتِ بشرب القرفة مع ملعقة من العسل، فذلك سيساعدك في إنقاص الوزن وزيادة المناعة لديك وسيخلصك من حب الشباب أيضاً، كما يمكنك عمل قناع للبشرة، وذلك بمزج ملعقتين من العسل مع ملعقة من القرفة، ووضع المزيج على بشرتك وتركه لمدة تتراوح من عشر دقائق إلى ربع ساعة، ثم افركي وجهك جيداً واشطفيه بالماء الفاتر.

3.العسل والحليب: إن استخدام مزيج الحليب مع العسل على البشرة سيقلل من احمرار البشرة والتهابها، مما يعمل على زوال مشاكل بشرتك نهائياً بالتدريج، إذ يمكنك يومياً تناول كوب من الحليب مع إضافة ملعقة من العسل إليه للعناية ببشرتك من الداخل، كما يمكنك عمل قناع موضعي لبشرتك، وذلك بمزج ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من الحليب، ووضع المزيج على بشرتك، واتركيه لمدة تتراوح من عشر دقائق إلى ربع ساعة حتى يجف على بشرتك، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

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