هالة عجم تُقدّم مايا دياب بلوك Nude على غلاف ألبومها

بيروت- سيدتي نت

كشفت النجمة مايا دياب النقاب عن غلاف ألبومها الجديد #MyMaya يوم الرابع والعشرين من الجاري، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ بدأت العد العكسي لصدور العمل رسمياً في الأسواق العربية والعالمية.

وقد سجّلت مايا تعاوناً جديداً مع خبيرة التجميل هالة عجم، بعد سلسلة تعاونات سابقةٍ في إطلالات عديدة، تكلّلت بتعاونٍ جديد جمعهما من خلال جلسة التصوير الخاصة بالألبوم الجديد وغلافه، حيث إعتمدت عجم الـ Nude Look في مكياج مايا الذي طغت عليه الألوان ذات التدرّجات الترابية الناعمة.

عن هذا التعاون، تقول عجم: "تحمّست كثيراً عندما إتفقتُ مع مايا على الإهتمام بإطلالتها في جلسة تصوير الألبوم، وقد بدأتُ في التفكير بالصورة التي ستظهر بها وأسلوب المكياج الذي سأعتمده لإظهار ملامح وجهها الجذّابة بأبسط طريقة ممكنة".

وختمت عجم بالقول: "الـ Nude Look ذات التدرّجات الطبيعية يُناسب مايا كثيراً، ويُظهر ملامح وجهها دون تكلّف، وأتمنّى أن تعتمدهُ في العديد من إطلالاتها القادمة".

الجدير ذكره، أنّ فكرة ومضمون جلسة التصوير الخاصة بالألبوم كانت تحت إشراف Bobolink، وقد إهتمّت فاديا المندلق بتسريحات مايا والصور حملت توقيع المصوّر الفوتوغرافي محمد سيف الدين.