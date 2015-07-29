جديد عطر MANIFESTO LE PARFUM من YSL Beauté

تقدّم YSL Beauté عطرها الجديد MANIFESTO LE PARFUM، الذي يتميز بالفخامة والغموض والحيوية والأناقة. رمز الجرأة بلمسة أنثوية مثيرة وباذخة يتألق فيها العطر برداء ذهبي بينما ينبض بأفخر المكونات الطبيعية: زيت جذر السوسن.

MANIFESTO ، جرأة الأزهار البيضاء

تتمحور قصةMANIFESTO المتفردة والمثيرة حول حكايا الأزهار البيضاء. خلاصات عطرية كلاسيكية تثري كل عطر من عطور مجموعة MANIFESTO الرائعة ببصمة فريدة من نوعها، حيث ينبض قلب كل منها بزهرة بيضاء مع خشب ثمين ولكن بتناقض مثير. بالنسبة إلى خبيريّ العطورAnne Flipo وLoc Dong، تتمحور هذه العطور حول تلك اللحظات المشحونة بالتوتر والتجاذبات بين هذين العنصرين المتناقضين.

ففي عطر L’EAU DE PARFUM، تم تخفيف خلاصة زيت الياسمين الكريمية بلمسات خشب الصندل الحسّي. أما في عطر L’ELIXIR، تُحاط خلاصة الفانيليا الفاتنة بهالة مثيرة من مسك الروم الأبيض. في حين يضفي زهر البرتقال إشراقته الرائعة على الكشمير الفاخر في عطر L’ÉCLAT.

السوسن، قصة ملوكية

بالنسبة لعطر LE PARFUM، الذي يتمتع بشخصية في منتهى الجرأة والقوة، نجد أن بصمة MANIFESTO الآسرة تتميز من خلال أرقى وأثمن أنواع المكونات العطرية: زيت جذر السوسن.

"يشّع السوسن بالسخاء والقوة والأناقة – خلاصة زهرية نقية، بودرية، جافة وخشبية تتمتع بالنعومة والحسيّة والخفة لتجسد خواص الجلود وجلد الغزال".

Anne Flipo & Loc Dong

تُعرف خلاصة زيت جذر السوسن في عالم العطور بالذهب الأبيض. فهي فوّاحة بعبق البنفسج والميموزا، ومشرقة بلمسات خشبية مع مسحة خفيفة من التوت والجزر. أما عملية استخلاصها، فتُعتبر معقدة وتعتمد على اتباع نهج عريق وتقاليد قديمة في زراعة زهر السوسن في موقعين محددين فقط، أحدهما على مقربة من مدينة فلورنسا الإيطالية والآخر في المغرب، حيث ينمو السوسن على جروفها الصخرية. وحين يصبح عمر النبتة ثلاث سنوات، يتم حصادها وتخزين جذورها، التي تُجفف ببطء على رفوف خشبية في غرفة دافئة. وبعد مضي 3 سنين، يتم سحق هذه الخلاصة الناتجة وتقطيرها بالبخار لاستخراج زيت جذورها النادر والثمين. يعود تاريخ هذه الطريقة في الإنتاج إلى أقدم العصور. فلا عجب أن يُعتبر زيت السوسن من أفخر وأثمن أنواع الزيوت الأساسية في صناعة العطور، ورمزاً للفخامة.

LE PARFUM، هالة عطرية فاتنة بجرأة

يجسّد عطر MANIFESTO LE PARFUM جانباً زهرياً جديدأً جريئاً وفاخراً. أما بصمةMANIFESTO المميزة في هذا العطر، فتتمحور حول باقة من الأزهار البيضاء التي تتألف من زيت جذر السوسن الثمين وروح الياسمين في تناقض مثير مع زخم فول التونكا. بينما يضفي زيت البرغموت وخشب الصندل والجاوي كثافة وأناقة باهرة على العبير المميز.

"يتميز كامل عطر MANIFESTO LE PARFUM بشخصية فاتنة ومبتكرة: انطلاقة متماوجة ولذيذة مع الكمثرى وخلاصات خضراء سرعان ما تكشف عن الجزء الأكثر فتنة في التركيبة، وهو قلب زهري كريمي غاية في الأناقة والجاذبية وصولاً إلى خلاصة فول التونكا".

Anne Flipo & Loc Dong

رداء ذهبي مرصّع بحجر الجمشت كجوهرة نفيسة

تتألق زجاجة العطر بوميض معدن الذهب الفاخر، بينما يزين وسطها حجر الجمشت ويتوجها غطاء ذهبي مزخرف.MANIFESTO LE PARFUM ، عطر يخلب الألباب ويبهر الأبصار بدءاً بزجاجته الذهبية الفاتنة وانتهاء بسائل العطر الأرجواني الذي يحتضنه مثل كنز نفيس.

حملة إعلانية جريئة جديدة

لتكريم عطر MANIFESTO LE PARFUM، تقدم YSL Beauté جانباً جديداً من التوهج الأنثوي الباهر للنجمة السينمائية Jessica Chastain التي تمثل الوجه الإعلاني لعطور MANIFESTO . جوهر الجرأة الأنثوية يتجسّد في نظرتها الثاقبة، وفهما الفاتن والقفاز الذي يزيّن يدها بلون حجر الجمشت الأرجواني- تعبير أكثر حداثة وجرأة مقارنة بالقفاز الأصلي. حملة إعلانية جديدة من إبداع عدسة المصورين Mert & Marcus.