Top 5: مستحضرات لتفتيح البشرة الداكنة بسرعة

تشتهر السيدة العربية بحبّها للعناية بوجهها وبقدرتها على اختيار ما يناسبها لإخفاء كلّ العيوب بمكياج مميّز. إليك آخر إصدارات مستحضرات التجميل التي تَلزم كلّ امرأة لديها بشرة داكنة وكيفية تطبيق مكياج يوميّ يساعدك على تفتيح وجهك.

آخر إصدارات مستحضرات التجميل المناسبة للبشرة الداكنة.

قد يعجبك :

1.كريم أساس خفيف:

يعتبر كريم الأساس من أهم المستحضرات التي تحتاجها المرأة السمراء لتحسين لون البشرة وإخفاء البقع الداكنة. أولاً: ننصحك باستخدام كريم أساس خفيف. أمّا بالنسبة إلى التطبيق، فتأكّدي من مزجه بشكل صحيح لتجنب أيّ تفاوت في الألوان؛ وذلك عن طريق الانتقال بشكل تدريجيّ بين الجزء المضيء من الوجه (هو عادة في الوسط)، والجزء الأكثر قتامة (هو عادة عند الجبين والمنطقة المحيطة). أما إذا كنت تريدين الحفاظ على سمرة دافئة فعليك اختيار الظلال المتوسطة وتطبيقها على جميع أنحاء وجهك. لتتمتّعي بلون برونزي، ابتكرت كلارنس درجة جديدة بإصدار محدود لألوان البشرة الداكنة، يساعد على تغطية العيوب بطبقة خافية، ذات لون برونزي مشرق. وفي غضون ثوانٍ معدودة، تصبح البشرة مشعّة طبيعيّاً. "إنستانت لايت رادينس بوستينغ كومبلاكشن بايس" Instant Light Radiance Boosting Complexion Base

من كلارنس Clarins2

2.كونسيلر برتقالي

تظهر بعض البقع الداكنة على الوجه الذي يحتاج للتصحيح. للحصول على لون متماسك، ننصحك باستخدام الكونسيلر البرتقالي أو الأحمر الداكن. لكن لا تنسي أن تضعي البودرة فوقه كي لا يظهر متراكماً على شكل تجاعيد. وإذا كنت تعانين من الهالات السوداء، ننصحك باستخدام اللون الداكن أولاً لإطفاء حديّة اللون الأسود، ثمّ استخدمي اللون الفاتح فوقه. إليك " كريمي كونسيلر كيت" Creamy Concealer Kit من بوبي براون Bobbie Brown.

3.بودرة الوجنتين المناسبة

انتبهي إلى لون بودرة الخدود التي تستخدمينها، إذ إن أيّ خطأ قد يُغيّر شكل وجهك ويفقده إشراقه. وتأكّدي من أن البشرة السمراء لا يناسبها إلا بودرة الخدود ذات اللون الخوخي أو البرتقالي الداكن. ننصحك بتجربة "زو كريستوفر كاين" The Christopher Kane من نارس Nars .

أما إذا كنت تحبّين اختبار تجربة كريم الوجنتين، ننصحك باعتماد اللون الوردي، ما يساعدك على إشراق وجهك والحفاظ على دفء سمرتك. "ستيك بلاش بيل مين 22" Stick Blush Belle Mine N°22 من شانيل Chanel

4.أحمر الشفاه الأحمر:

لا تكتمل جاذبية المرأة العربية إلا بشفاه لافتة تساعدها على إشراق وجهها. انتبهي، لا يمكنك استخدام كلّ الألوان! لذلك، لا تتسرّعي في شراء كلّ ما هو جديد، إذ إنّ إصدارات ألوان أحمر الشفاه كثيرة، إلا أنها لا تناسبك جميعها. ننصحك باعتماد اللونين الخوخي والبني. لكن اللون الأحمر يبقى في الصدارة، وهو أكثر الألوان مناسبة للبشرة الداكنة، كما يُعتبر دائماً مواكباً للموضة في كلّ الفصول. إليك " روج 844 ترافالغار" Rouge 844 Trafalgar من ديور Dior.

5.ظلال العيون

تتميز غالبية السمراوات بعيون بنية أو عسليّة. لذلك، كان أفضل الألوان التي تكمل تلك النغمات الظلال العميقة من اللون الأرجواني. أمّا بالنسبة إلى العيون الداكنة فمن المستحسن استخدام ظلال العيون البنية، أو الخضراء أو الأرجوانية أو النحاسية. وننصحك أيضاً بمزج الألوان بين درجات الداكن والفاتح للحصول على الشكل الدخاني أو السموكي.

" غلوه أي شيك" Glow Eye Cheek من توم فورد Tom Ford

وإذا كنت تفضلين الابتعاد عن ظلال العيون في مكياج النهار، يمكنك الحصول على نظرة لافتة وجذابة عبر رسم أي لاينر مجنّح باللون الأزرق الذي يمنح وجه المرأة السمراء إشراقاً مميّزاً.

" بيوتي فلويدلاين" Beauty Fluidline من ماك

تابعي أيضاً:

بالفيديو: دقيقتين للتخلّص من الرؤوس السوداء.. والنتيجة صادمة!

تألقي بصور الـ Selfie كمشاهير هوليوود

بالفيديو: خطوات تطبيق مكياج مناسب للنظارات

Mac