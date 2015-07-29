دراسة تحذر.. استخدام المخدرات ولو بتصريح طبى هيحولك لمدمن

كشفت دراسة علمية حديثة أن المراهقين الذين يحصلون على إذن القانونى باستخدام الماريجوانا الطبية فى أمريكا يكونون عرضة 10 أضعاف للتحول إلى مدمنين أكثر من غيرهم.

ونظر الباحثون من جامعة ميتشجان إلى ما يقرب من 4400 من طلاب المدرسة الثانوية، بما فى ذلك 48 الذى تلقوا بطاقات الماريجوانا الطبية، 266 من أولئك الذين اشتروا الدواء من تجار الشارع.

ووجد الباحثون أن المراهقين الذين استخدموا الماريجوانا الطبية كانوا أكثر عرضة للتعرض لمشاكل الإدمان.

وقالت مؤلفة الدراسة كارول بويد، وهى أستاذة فى كلية التمريض فى جامعة ميشيجان أن هناك خمسة سلوكيات محفوفة بالمخاطر مرتبطة باستخدام الماريجوانا وغيرها من المخدرات.

حيث وجد الباحثون أن المراهقين الذين استخدموا الماريجوانا الطبية كانوا أكثر عرضة لخطر الدخول والانخراط فى جميع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، بما فى ذلك استخدام الماريجوانا فى كثير من الأحيان للحصول على شعور أفضل، إضافة إلى استخدام الكحول وحبوب المخدرات.

واختتمت بويد أن النتائج تسلط الضوء على مشاكل الماريجوانا الطبية.

>وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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