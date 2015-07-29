الحشيش يعرض الشباب للإصابة بالجنون أكثر من الفتيات بمعدل 4 أضعاف

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التى نشرت على مدار الأعوام الماضية، التحذير من المخاطر الصحية لمخدر الحشيش، وأشارت بعض الدراسات إلى أن هذا المخدر الشائع والخطير يرفع فرص الإصابة بالشيزوفرينيا والجنون وسرطان الخصية وضعف الخصوبة وضعف الذاكرة.

وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة يورك البريطانية، عن أن تدخين الحشيش يعتبر أكثر خطورة على صحة الرجال والشباب، ويرفع فرص إصابتهم بالجنون بمعدل 4 أضعاف مقارنة بالفتيات.

وأكد الباحثون أن الذكور أكثر حساسية لأضرار الحشيش ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والاضطرابات النفسية المختلفة، فيما لم يتوصل الباحثون لتفسيرات منطقية وراء هذه الظاهرة، فى الوقت الذى يبلغ فيه عدد الرجال الذين يدخنون الحشيش بانتظام ضعف عدد النساء.

وأشار التقرير إلى أن الجنون من الأمراض العقلية الشائعة، حيث يصاب الشخص بـ"الهلوسة" ويعتقد بوجود أشياء غير موجودة، سواء عن طريق السمع أو البصر، وأحيانًا يشعر برائحة ومذاق أشياء لا وجود لها، ومن أبرز محفزات الإصابة بالجنون والشيزوفرينيا والاكتئاب والاضطراب ثنائى القطب:الأحداث المؤلمة والحزينة التى يتعرض لها الإنسان، وإساءة استخدام الأدوية وتناول الخمور.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Advances in Dual Diagnosis"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.