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وكيله: رويس قرر البقاء في دورتموند

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وكيله: رويس قرر البقاء في دورتموند وكيله: رويس قرر البقاء في دورتموند

تواصل النادي الأهلي لاتفاق نهائي مع مصر المقاصة بخصوص لاعب الوسط أحمد شيخ للانضمام إلى الفريق لمدة 5 سنوات قادمة مقابل 8.5 مليون جنيه.

الزمالك كان قاب قوسين أو أدنى من إتمام التعاقد مع أحمد الشيخ. لكن اللاعب تراجع وحوّل رغبته.

ليخرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ليؤكد رفضه نهائيا انضمام أحمد الشيخ بعد قرار الأخير. ليدخل الأهلي سريعا في مفاوضات وينهي الصفقة لصالحه.

وأتفق الأهلي مع المقاصة على دفع مبلغ 6.5 مليون جنيه نقدا على دفاع 2 مليون جنيه على 4 أقساط.

وأكد وليد هويدي المشرف على الكرة بنادي المقاصة لـFilGoal.com إتمام الاتفاق النهائي بين الأهلي والنادي بخصوص الشيخ.

وقال هويدي "الاتفاق تم مع الأهلي".

وأضاف لـFilGoal.com "الشيخ سينضم إلى الأهلي لمدة 5 سنوات".

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