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رسميا .. روما يتعاقد مع حارس أرسنال

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رسميا .. روما يتعاقد مع حارس أرسنال رسميا .. روما يتعاقد مع حارس أرسنال

أعلن نادي روما رسميا التعاقد مع البولندي فويتشيك تشيزيني حارس مرمى أرسنال لموسم واحد على سبيل الإعارة.

الحارس البولندي شارك في 29 لقاء فقط طوال الموسم الماضي تاركا مركزه الأساسي لدافيد أوسبينا حارس مرمى كولومبيا.

أرسنال أعلن رسميا تعاقده مع بيتر تشك حارس مرمى تشيلسي ليعزز مركز عان منه كثيرا المدفعجية. لتكثر الشكوك حول مستقبل تشيزيني مع الفريق. ويبدأ الأخير في البحث عن فريق أخر.

قبل أن يدخل روما في مفاوضات سريعة مع أرسنال من أجل البولندي تشيزيني.

وبالفعل تمت الصفقة.

وجاء الإعلان الرسمي عن الصفقة عبر الموقع الرسمي لأرسنال ولروما ليتمم تشيزيني انتقاله إلى روما على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال تشيزيني: " أتيت إلى هنا لأجل للفوز بالمباريات والألقاب مع روما".

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإيطالي "الفريق يمتلك إمكانيات كبيرة وأسماء رائعة وقادرة على تحقيق البطولات. أتمنى التأقلم سريعا معهم".

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