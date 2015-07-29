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كوبر يختار 58 لاعبا لاختيار قائمة تشاد منهم.. 19 أهلي و14 زمالك

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كوبر يختار 58 لاعبا لاختيار قائمة تشاد منهم.. 19 أهلي و14 زمالك كوبر يختار 58 لاعبا لاختيار قائمة تشاد منهم.. 19 أهلي و14 زمالك

أعلن علاء عبد العزيز المدير الإداري لمنتخب قائمة تضم 58 لاعبا، اختارهم هيكتور كوبر المدير الفني للفريق، قبل الاستقرار على القائمة النهائية لمواجهة تشاد في كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف تشاد الفراعنة يوم 4 سبتمبر في ثاني جولات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017.

وقال عبد العزيز للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "اختار الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر 58 لاعباً لإنهاء الإجراءات الإدارية لمباراة تشاد في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2017 وذلك لضيق الوقت وليتمكن الجهاز الإداري من استخراج تأشيرات الدخول وتصاريح السفر".

وتابع "تم إخطار الأندية لإرسال جوازات السفر للاعبين المختارين وموقفهم من التجنيد، ويحدد الجهاز الفني القائمة الأساسية قبل السفر".

اللاعبون هم: شريف إكرامي وحسام غالي وصالح جمعة وباسم علي وصبري رحيل وحسين السيد ومحمد نجيب وسعد سمير وشريف حازم ومحمود تريزيجيه ووليد سليمان ومؤمن زكريا ورمضان صبحي وعماد متعب وعمرو جمال وحسام عاشور وعبد الله السعيد وأحمد فتحي ومحمد حمدي زكي من الأهلي.

وأحمد الشناوي وحازم إمام وعمر جابر وأحمد دويدار وعلي جبر واحمد توفيق وإبراهيم صلاح وأحمد عيد عبد الملك وأيمن حفني ومصطفى فتحي وخالد قمر وباسم مرسي وأحمد حسن مكي ومحمد سالم من الزمالك.

وأيمن اشرف والمهدي سليمان من سموحة، وعلي فتحي من المقاولون، ومحمد حسين من المصري، وعلي لطفي ومحمود قاعود ومحمود كهربا وصلاح عاشور من إنبي، ومحمد الشناوي من بتروجيت، وعمرو السولية من الإسماعيلي، ومحمد أشرف ومحمد بسام من طلائع الجيش، وأحمد فراج من مصر المقاصة.

والمحترفون ومحمد صلاح وأحمد حمودي وكريم حافظ ورامي ربيعة وأحمد المحمدي واحمد حجازي ومحمد النني ومروان محسن وأحمد حسن كوكا.

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