دواء أمريكى جديد لعلاج ورم الخلايا العملاقة فى العظام

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" يوم أمس، الخميس، وفى الثالث عشر من شهر يونيو الجارى، على استخدام عقار جديد لعلاج الأشخاص البالغين والشباب المصابين بورم الخلايا العملاقة فى العظام "GCTB"، وهو من الأورام النادرة، والتى غالباً ما تكون حميدة.

ويُعرف العقار الجديد باسم "Xgeva"، ويحتوى على المادة الفعالة "denosumab"، وهى المرة الثانية التى يتم فيها التصديق على استخدامه، حيث كانت المرة الأولى فى عام 2010، بهدف منع الإصابة بالكسور حال انتشار السرطان فى العظام.

ويُصيب مرض ورم الخلايا العملاقة غالبا الأشخاص فى الفئة العمرية ما بين 20 و40 عاما، وعلى الرغم من أنه لا ينتشر إلى أعضاء الجسم الأخرى إلا أنه يدمر خلايا العظام الطبيعية كلما تنمو، مسبباً آلاماً كبيرة، ويحد من حركتها.

وتعتمد آلية العقار الجديد على الارتباط بأحد البروتينات الحيوية والضرورية لنمو العظام بشكل صحى، ويعرف باسم "RANKL"، ويحتوى العقار على مجموعة من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.

واشترط الباحثون أن يكون الورم لا يمكن إزالته جراحياً أو ارتفاع احتمالات تسبب الجراحة فى حدوث عواقب خطيرة، وكما يصرح باستخدامه للمرضى الذين يعانون من مضاعفات خطيرة، مثل بتر الأطراف أو استئصال المفاصل، فيما حذر الباحثون من استخدامه على المراهقين، والذين لم يكتمل نمو عظامهم بعد.

ومن أبرز الآثار الجانبية للعقار آلام المفاصل والصداع والغثيان والإرهاق وآلام الظهر.