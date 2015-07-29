بالفيديو.. لحظة أول عبور للسيارات على الكوبرى العائم فوق قناة السويس

ينشر "اليوم السابع" أول فيديو لعبور السيارات على الكوبرى العائم فوق قناة السويس، وكان اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية قد أعلن عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتشغيل الكوبرى العائم على قناة السويس بمنطقة القنطرة شرق بجوار المعدية وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء بدءًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا يوميًا.

ويأتى ذلك للمساهمة فى تسهيل حركة عبور البضائع والحاصلات الزراعية والمواطنين والأفراد بين ضفتى قناة السويس وتعظيم حركة الربط فى شرق وغرب القناة وتخفيفًا للعبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وقال العقيد عمرو كامل قائد كتيبة الكبارى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع ان الكوبرى طوله 330 مترًا وحمولته 60 طنًا.

وأعرب العابرون للكوبرى عن فرحتهم وسعادتهم فى توفير الوقت والانتظار أمام المعديات للعبور والتى كانت تجعلهم ينتظرون العبور لساعات طويلة، ولكن الكوبرى سيساهم فى انجاز عملية العبور من الضفة الشرقية للضفة الغربية لقناة السويس والعكس.

وتلاحظ اليوم عقب تشغيل الكوبرى العائم انتظار عدد قليل من السيارات للعبور عن طريق المعديات والكوبرى الذى تم تشغيله.

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