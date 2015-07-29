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الحامول أون لاين:مبادرة اليوم السابع أعطت دافعا معنويا للصحافة الإقليمية

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الحامول أون لاين:مبادرة اليوم السابع أعطت دافعا معنويا للصحافة الإقليمية الحامول أون لاين:مبادرة اليوم السابع أعطت دافعا معنويا للصحافة الإقليمية
أكد مصطفى زكريا، رئيس تحرير "الحامول أون لاين"، أنه فى سابقة هى الأولى من نوعها نجحت جريدة "اليوم السابع" فى رصد وتقييم وتسليط الضوء على الصحف الإقليمية فى محافظات وكان للمواقع الإلكترونية نصيب وافر من الرعاية حيث رصدت المبادرة أغلب المواقع مما أعطى دافعًا معنويًا كبيرًا لأصحاب تلك المواقع وكذلك لفريق العمل نابع من الاهتمام بتلك المؤسسات الصغيرة القادرة على تشكيل الرأى العام باستقلالية تامة عن المواقع الحزبية أو الحكومية مما يؤدى إلى خلق ظهير قادر على رفع الثقافة الشعبية ورصد السلبيات وإبراز الإيجابيات التى يمكن أن تهملها الصحف الكبرى.

وأضاف باسم فكرى، رئيس مجلس إدارة موقع الحامول أون لاين، أنه يعد هذا الدور الذى قامت به "اليوم السابع" الأهم بعد ثورتين عظيمتين من أجل خلق ثقافة التوثيق وكتابة التاريخ الحديث مؤكدة على أن الشباب قادرون على حمل الراية وبكل ثقة.

وقال إيهاب مكرم، مديرالموقع، إن بوابة الحامول أون لاين بوابة إلكترونية (نافذة على الحياة) تعمل فى مجال الصحافة الإلكترونية وتصدر عن مجموعة من شباب الحامول وتهدف إلى فتح أفق إعلامى وصحفى جديد من نوعه فى عالم المواقع الإلكترونية وتم إنشاؤها منذ عام تقريبًا، شعارها هو (نرصد، نحلل، ونقيم) من أجل تقدم وتنمية مركز ومدينة الحامول فيشرفنا أن نكون نحن أبناء الحامول أصحاب تلك المبادرة والأحق بها من خلال مجموعة من الإعلاميين.
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