قاضى محاكمة فاطمة ناعوت يتنحى عن نظر قضية ازدراء الأديان لاستشعاره الحرج

قرر المستشار مجدى خليفة، رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، إحالة أوراق القضية المتهمة فيها الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت بتهمة ازدراء الأديان إلى دائرة أخرى عقب استشعار رئيس هيئة المحكمة الحرج، والتنحى عن نظر القضية، كما قررت المحكمة تحديد جلسة 1 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات القضية.

وكان المستشار خالد جمال الدين، رئيس جنح السيدة زينب، بمحكمة جنوب القاهرة، قرر التحفظ على المحامى محمد عفيفى، مقيم دعوى ضد الكاتبة فاطمة ناعوت، لاتهامها بازدراء الأديان، تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة إهانة هيئة المحكمة أثناء نظر المحاكمة، بالإضافة إلى نشره لبوستات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بإهانته القضاة ووزير العدل، فضلا عن صرف فاطمة ناعوت من سرايا النيابة.