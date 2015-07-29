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محافظة وأمن الأقصر يزيلان 17 تعديًا على منطقة آثار بين الجبلين بإسنا

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محافظة وأمن الأقصر يزيلان 17 تعديًا على منطقة آثار بين الجبلين بإسنا محافظة وأمن الأقصر يزيلان 17 تعديًا على منطقة آثار بين الجبلين بإسنا
نجحت سلطات محافظة الأقصر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، من إزالة 17 تعديا بالبناء والزراعة والتجريف لأراضى منطقة بين الجبلين الأثرية بمدينة إسنا فى جنوب المحافظة، والتى يرجع تاريخها إلى العصور الفرعونية الأولى، وكانت مقرا للآلهة حتحور، ورفع خطوط مياه جرى مدها بمعرفة المتعدين على أراضى المنطقة وتمثل خطرا كبيرا على معالمها التاريخية.

جاء ذلك خلال حملة موسعة أشرف عليها اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، وعادل مهران السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسنى حسين مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار لمنطقة جنوب الصعيد، ومحمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا.

ومن جانبه، صرح محمد سيد سليمان، رئيس مدينة إسنا، إن محافظ الأقصر محمد بدر أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حرم المنطقة الأثرية ببين الجبلين وتشكيل غرفة عمليات دائمة بالمحافظة تتولى التنسيق مع مسئولى الآثار وأملاك الدولة على مدار 24 ساعة للتصدى لأية محاولات اعتداء أو بناء على حرم المنطقة وإزالتها فى مهدها وإحالة مرتكبيها للنيابات المختصة.

وكانت منطقة بين الجبلين الأثرية غرب إسنا بجنوب محافظة الأقصر قد تعرضت لمحاولة تجريف وتدمير لمقابرها ومعالمها الأثرية، حيث نجح الأثريون بالمنطقة بالتنسيق مع سلطان عيد مدير عام آثار العليا وسلطات المحافظة وشرطة السياحة والآثار من وقف تلك الاعتداءات والقبض على المتهمين بارتكابها وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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مصر 365

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