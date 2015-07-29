محافظ الشرقية يتفقد مدخل الإسماعيلية من جانب العاشر استعدادا لاحتفالات القناة

تفقد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، مدخل مدينة العاشر من رمضان (20 كم طولى بنطاق المدينة) على طريق القاهرة الإسماعيلية المؤدى لقناة السويس الجديدة للاطمئنان على جاهزية الطريق، وذلك فى إطار استعدادات محافظة الشرقية لافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.

واطمأن المحافظ من رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان على كافة الاستعدادات لإظهار الطريق بشكل يليق بهذا الحدث التاريخى الهام .

وكلف المحافظ رئيس الجهاز بإعادة دهان الأشجار وأعمال الرصف ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وإعادة زرع المساحات الخضراء على جانبى الطريق، شدد على إزالة كافة العبارات والملصقات والاهتمام بأعمال النظافة وسرعة الانتهاء من تعليق البانرات والأعلام والبالونات التى تم تحديد الأماكن المخصصة لها.

كما تفقد محافظ الشرقية أعمال حفر خط المياه العكره بالأراضى الفضاء بقريتى أبو سمران 2،1 التابعة لمركز ومدينة بلبيس، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الحفر، ووضع برنامج زمنى محدد لبدء تشغيل الخط من ترعة الإسماعيلية لمحطة مياه بلبيس والعاشر من رمضان.

أكد المحافظ أن مشكلة أهالى قرية أبو سمران قد انتهت ووافق جميع الأهالى بالقرية على نزع الملكية وقبول التعويضات، وجار العمل لضمان وصول المياه لمدينة.



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