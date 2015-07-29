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بالصور.. الأهالى يؤدون الصلاة على شهيد سفارة النيجر بمسجد المغاربة بجرجا

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استقبلت قرية المغاربة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج شهيد الواجب المجند محمود مصطفى محمد عبدالرحيم بلاش، والذى استشهد فى الهجوم الإرهابى الذى وقع على سفارة النيجر ونتج عنه أيضا إصابة 3 أفراد شرطة آخرين أثناء وجودهم فى محيط السفارة، وأوضحت التحريات أنه عقب إطلاق الرصاص خرج أحد المتهمين من السيارة وسرق الأسلحة الميرى للمجندين وتمكن المتهمون من الهرب.

أدى الأهالى الصلاة على جثمان الشهيد بمسجد المغاربة الجديد بحضور 5000 من أبناء القرية والقرى المجاورة ورددت الجماهير الغفيرة التى استقبلت جثمان الشهيد هتافات منها:"لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، منددين بالإرهاب الأسود، مطالبين بسرعة القصاص لدم الشهيد والقضاء على الإرهاب.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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